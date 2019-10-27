شكرا لقرائتكم خبر عن 47 % تراجع صافى أرباح صناعات قطر فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض صافى أرباح صناعات قطر 47% إلى مليارى ريال قطرى "549.22 مليون دولار" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضى، وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض المبيعات والأسعار، فيما تراجع إجمالى الإيرادات بنسبة17% ليصل إلى 10.2مليار ريال قطرى.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتى، بلغ العائد على السهم 0.34 ريال قطرى لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بعائد بلغ 0.63 ريال قطرى للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ متوسط الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار ريال قطرى لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بانخفاض نسبته 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وشهدت أحجام المبيعات انخفاضاً بنسبة 6 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

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وقالت الشركة في بيان إنها تضررت جراء التباطؤ العالمى والحرب التجارية وتقلب أسعار السلع الأولية، فضلاً عن أعمال صيانة مخطط لها وأخرى مفاجئة.

وأفادت ثانى أكبر شركة بتروكيماويات فى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية أن ربحية السهم انخفضت إلى 0.34 ريال من 0.63 ريال قبل عام.

ويشمل نشاط صناعات قطر التي تأسست عام 2003 3 قطاعات هى البتروكيماويات والأسمدة وصناعة الصلب.