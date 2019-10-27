شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بالختام مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.15%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.37% مدفوعا بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.21%.
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.10% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.
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