ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بالختام مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.13 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 336 ألف دينار. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.15%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.37% مدفوعا بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.21%. Advertisements كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.10% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.

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