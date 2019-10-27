شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مصنع جديد لميتالكو على مساحة 100 ألف متر بالتبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات ميتالكو، التابعة للقابضة المعدنية، عن إنشاء مصنع جديد للشركة فى منطقة التبين، بجوار مصنع شركة النصر للمطروقات، وذلك على مساحة 100 ألف متر.

وأضاف يوسف لـ"الخليج 365"، أن قطعة الأرض الجديدة تملكها الشركة القابضة المعدنية، لافتا إلى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال بيع أصول غير مستغلة وأراضى تابعة للشركة.

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وأوضح وائل يوسف، أن المصنع الجديد سيقام بأحدث المعدات، بما يعيد شركة ميتالكو لسابق عهدها، ويساهم فى منافستها مرة أخرى فى السوق.

وحول سبل انتقال العمال من مقر الشركة حاليا للمصنع الجديد، أشار إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات لنقل العاملين للمصنع الجديد، ولا سيما أن الشركة بحاجة إلى كل الكفاءات من العمال الحاليين فى الشركة.