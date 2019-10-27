الاقتصاد

إنشاء مصنع جديد لميتالكو على مساحة 100 ألف متر بالتبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات ميتالكو، التابعة للقابضة المعدنية، عن إنشاء مصنع جديد للشركة فى منطقة التبين، بجوار مصنع شركة النصر للمطروقات، وذلك على مساحة 100 ألف متر.

 

وأضاف يوسف لـ"الخليج 365"، أن قطعة الأرض الجديدة تملكها الشركة القابضة المعدنية، لافتا إلى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال بيع أصول غير مستغلة وأراضى تابعة للشركة.

 

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وأوضح وائل يوسف، أن المصنع الجديد سيقام بأحدث المعدات، بما يعيد شركة ميتالكو لسابق عهدها، ويساهم فى منافستها مرة أخرى فى السوق.

 

وحول سبل انتقال العمال من مقر الشركة حاليا للمصنع الجديد، أشار إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات لنقل العاملين للمصنع الجديد، ولا سيما أن الشركة بحاجة إلى كل الكفاءات من العمال الحاليين فى الشركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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