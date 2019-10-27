شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مصنع جديد لميتالكو على مساحة 100 ألف متر بالتبين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وائل يوسف، أن المصنع الجديد سيقام بأحدث المعدات، بما يعيد شركة ميتالكو لسابق عهدها، ويساهم فى منافستها مرة أخرى فى السوق.
وحول سبل انتقال العمال من مقر الشركة حاليا للمصنع الجديد، أشار إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات لنقل العاملين للمصنع الجديد، ولا سيما أن الشركة بحاجة إلى كل الكفاءات من العمال الحاليين فى الشركة.
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