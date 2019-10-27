شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: 2.6% زيادة فى صادرات الأدوية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التجارة والصناعة أن السوق الأفريقي يمثل مستقبل التجارة العالمية في كافة القطاعات الصناعية خاصة القطاع الطبي والذي يعد أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في العالم، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي الأفريقي في القطاع الطبي خاصةً في مجالات تبادل الخبرات والتصنيع المشترك.

وأشار إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الأفريقية لفتح أسواق جديدة أمام منتجات الدواء المصرية بالسوق الأفريقي من خلال بدء شراكات صناعية بين الجانبين بالدول الأفريقية بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات المعرض الطبي المصري لأفريقيا الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الطبية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة مصنعي ومصدري الصناعات الدوائية المصرية ومستحضرات التجميل وذلك في إطار زيارة بعثة مشترين أفريقية في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للقاهرة وقد شارك في فعاليات افتتاح المعرض الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية.

وكشف الوزير إن صادرات قطاع المنتجات الدوائية حقق خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 2.6% حيث سجلت 392 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مجالات الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وذلك من خلال إتاحة المعلومات الكافية للشركات المصرية عن الفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية في القطاع الدوائي من خلال التغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وكذا الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإفريقية.

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وأكد الوزير أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في كافة الصناعات الدوائية ومستلزماتها، وهو الأمر الذي يستلزم تعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية وأسواق القارة الافريقية.

ولفت إلى حرص الوزارة على تعزيز صادرات قطاع المنتجات الدوائية للأسواق الإفريقية من خلال الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالقارة، مشيراً إلى أهمية تفعيل جهود المجلس التصديرى للصناعات الدوائية لزيادة حركة التجارة البينية الافريقية في القطاع الطبي والتي تبلغ 5% فقط من إجمالي واردات الأدوية الأفريقية.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية أن المعرض الطبي المصري لأفريقيا يحظى بمشاركة 34 شركة مصرية و25 شركة إفريقية تمثل 7 دول هي جنوب أفريقيا وإثيوبيا وغانا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

وأشار إلى أن واردات الادوية الافريقية بلغت 16.5 مليار دولار خلال العام الماضى منها 660 مليون دولار فقط تجارة بينية افريقية بنسبة 5%، لافتاً إلى اهمية العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.

ولفت جورج إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في القطاع الدوائي في مجالات التجارة والتصنيع وتوحيد تسجيل الادوية واعتماد التسجيل المتبادل للصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن قطاع الدواء المصري قام بإنشاء مراكز لوجستية بشرق وشمال وغرب قارة إفريقيا بدول المغرب وكينيا وزامبيا.