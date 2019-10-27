شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع برتوكول لتطوير وحدة الحامض بشركة الدلتا للأسمدة بـ120 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد الواحد الدسوقى لـ"الخليج 365"، إن وحدة الحامض من أهم الوحدات التى تحتاجها الشركة منذ سنوات، والتى لم يتم تنفيذها لاحتياجها لاستثمارات كبيرة، لافتا إلى أن العمرة التى سبق إجراؤها فى الشركة لم تقترب من وحدة الحامض.
وأوضح أنه سيتم تدبير المبالغ المطلوبة، لتطوير الوحدة من خلال بعض البنوك ودعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأشار إلى أن الشركة تسعى حاليا للتوافق البيئى بشكل تام، حفاظا على البيئة المحيطة، بعدما نجحت الشركة فى تقليل الانبعاثات للنصف الفترة الماضية.
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