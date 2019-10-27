شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى البحر الأحمر": عودة الطيران البريطانى لشرم الشيخ لن تؤثر على حصتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر نبيل عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن بورصة لندن هذا العام والتى ستنطلق فى 4 نوفمبر المقبل ستشهد مشاركة قوية من كل الفنادق والمنتجعات، متوقعا أن تنعكس تلك المشاركة على نتائج المباحثات بشكل كبير، ونتمكن من تحقيق زيادة فى أعداد السياح من السوق البريطانى، خاصة ومن باقى الدول عامة.

وأشار نبيل فى تصريحات لليوم السابع أن الغردقة ومرسى علم تشهد إقبالا كبيرا من السوق الإنجليزى، قائلا:" الأعداد تشهد زيادة مع بداية الموسم الشتوى الحالى، وهناك طلب عالى من بريطانيا"، موضحا أن عودة الطيران البريطانى لشرم الشيخ لا يعنى أن تفقد الغردقة ومرسى علم سائحيها من هذا السوق، قائلا: "الغردقة مقصد مختلف عن مرسى علم والاثنان مختلفان عن شرم الشيخ وبالتالى كل مقصد له زبون".

ونبه عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر على أن المهم أن يتم تسويق كل مقصد بشكل صحيح سواء لشرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، وطالما هناك تسويق بشكل جيد سيظل الطلب قائما، بل سيرتفع.