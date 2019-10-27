شكرا لقرائتكم خبر عن طارق توفيق: الاقتصاد المصرى تجاوز صدمات مختلفة ويحتاج لسيناريو أكثر استدامة والان مع تفاصيل الخبر
واعتبر توفيق، أن الإصلاحات الهيكلية القائمة مازالت تعاني من التشوه لتشجيع القطاع الخاص على العمل، مشيرا إلى الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
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