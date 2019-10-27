شكرا لقرائتكم خبر عن طارق توفيق: الاقتصاد المصرى تجاوز صدمات مختلفة ويحتاج لسيناريو أكثر استدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن مصر تجاوزت صدمات سياسية واقتصادية مختلفة، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم، ومستوى الفوائد البنكية، ولكن يبقى هناك مجموعة من التشوهات التي مازال يعاني منها الاقتصاد وخاصة في سوق العمل.

وقال طارق توفيق، خلال مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية اليوم حول سوق العمل المصري، إن سيناريوهات النمو الحالية للاقتصاد المصري لا تتسم بالاستدامة، بالنظر إلى ارتفاع نسبة مساهمة الدولة في الاستثمار، بينما هناك تراجع في معدلات الاستثمار الأجنبي، وتساءل: هل هناك سيناريو أكثر استدامة لتحقيق النمو يتضمن تشجيع الاستثمار الأجنبي على سبيل المثال.

واعتبر توفيق، أن الإصلاحات الهيكلية القائمة مازالت تعاني من التشوه لتشجيع القطاع الخاص على العمل، مشيرا إلى الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.