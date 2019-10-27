شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 32.3 مليون سهم بقيمة 724 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 86 شركة.
وجاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.39%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 4%، ثم التأمين العربية بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.26% ثم الأهلية بنسبة 2.25%، ثم الحكير بنسبة 2.15%.
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