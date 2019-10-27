شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر: ننفذ مشروعات لصيانة الطرق وإزالة المخلفات بالمناطق الصناعية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة"، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستثمرين وأصحاب المصانع بالمدينة، لإيجاد حلول للمشكلات البيئية، وعرض الحلول التكنولوجية الجديدة لمعالجة المخلفات الصناعية.

وصرح بذلك المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك يأتي في إطار دعم جهاز شئون البيئة للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، وطبقاً للبرنامج يتم توفير حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية القائمة، لتنفيذ مشروعات التحكم في تلوث الهواء و الصرف الصناعي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال كلمته، بورشة العمل، أن ملف البيئة هو أحد الملفات التي يوليها جهاز المدينة اهتماماً كبيراً، بالتعاون مع وزارة البيئة، وفى شهر مارس عام 2019 تم إنشاء إدارة للصرف الصناعي، وتسعى هذه الإدارة إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتحويلها من منشآت غير مطابقة إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي، مشيراً إلى أنه يتم عمل حملات للوقوف على الضوابط والمعايير للصرف الصناعي بالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما تحدث المهندس شريف الشربيني عن مشكلات التلوث الصناعي بالمدينة، ومنها المخلفات الصلبة والانبعاثات وتأثيرها السلبي، و التحديات الخاصة بالطرق بالمناطق الصناعية، وظاهرة الخلاطات الخرسانية، وتأثيرها السلبي على الطرق، مضيفاً أنه تم رفع أطنانٍ من المخلفات بالمناطق الصناعية وكذا صيانة للطرق، وقدمت دعوة مفتوحة لتكاتف كل الجهات وأصحاب المصانع والمستثمرين للحفاظ على البيئة.

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وقال المهندس شريف الشربيني: بدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية، للدكتور محمد خميس، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، تحدث خلالها عن ضرورة التوافق البيئي للمصانع وأوصى أصحاب المصانع بعمل وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي، كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة، تحدثت فيها عن المسئولية المجتمعية للمستثمرين ومشاركتهم في أعمال التشجير، ورفع المخلفات حول المصانع، والتحفيز المعنوي للالتزام بالمعايير البيئية.

كما ألقت المهندسة ميسون نبيل، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي كلمة تحدثت فيها باستفاضة عن البرنامج (الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالبرنامج)، سواءً الإجراءات الخاصة بإتاحة المنحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرض تحسين البيئة، والإجراءات الخاصة بإتاحة التمويل للمشروعات البيئية بغرض تحسين البيئة (قرض- منحة) إلى غير ذلك من فعاليات شهدتها ورشة العمل.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في فعاليات ورشة العمل، الدكتور أحمد الباجوري، مدير عام التفتيش البيئي، وعدد من مسئولي جهاز شئون البيئة، وأعضاء من جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.