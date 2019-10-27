شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول يساهم فى إعادة إعمار القطاع النفطى الليبى والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى تطلع ليبيا إلى مشاركة شركات البترول المصرية في مختلف التخصصات في تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي الليبى ورغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في تصميم المشروعات وتنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات وصيانة المنشآت النفطية، مثنيا على كفاءة الشركات البترولية المصرية في هذا المجال والمعروفة بسمعتها المتميزة في تنفيذ المشروعات في الدول العربية.
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