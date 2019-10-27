شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول يساهم فى إعادة إعمار القطاع النفطى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز ومشاركة شركات البترول المصرية العاملة في مجال تنفيذ وتصميم وصيانة المشروعات في عمليات إعادة إعمار القطاع النفطي الليبى .

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، على مساندة مصر ودعمها الجهود الليبية لاستعادة قدرات صناعة البترول في اطار التعاون الدائم والمستمر وعلاقات الجوار والتآخى التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيرة إلى استعداد قطاع البترول المصرى من خلال شركاته المتخصصة بالمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية للبترول والغاز في ليبيا.

وأضافت وزارة البترول، أن شركات قطاع البترول جاهزة للمشاركة في المشروعات التي يحتاجها الجانب الليبى وتقديم كافة الخبرات الفنية والاستشارات الهندسية بما يساعد ليبيا على تحقيق أهدافها لاستعادة قدرات الإنتاج وكفاءة التشغيل .

ومن جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى تطلع ليبيا إلى مشاركة شركات البترول المصرية في مختلف التخصصات في تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي الليبى ورغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في تصميم المشروعات وتنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات وصيانة المنشآت النفطية، مثنيا على كفاءة الشركات البترولية المصرية في هذا المجال والمعروفة بسمعتها المتميزة في تنفيذ المشروعات في الدول العربية.