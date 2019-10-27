شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: نحتاج توفير طيران يتوافق مع حجم السياحة البريطانية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق أن المشاركة المصرية فى بورصة لندن هذا العام والتى ستنطلق 4 نوفمبر المقبل سيكون لها مذاق آخر، بعد القرار البريطانى برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ، وهو القرار الذى انتظره القطاع لسنوات، مشيرا إلى أنه هناك ما يقرب من 30 فندقا ومنتجعا مشاركا فى جناح الغرفة من كافة المدن السياحية فى البحر الأحمر وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر وأسوان.

وأكد الشاعر لليوم السابع أهمية بورصة لندن التى تأتى فى وقت تشهد فيه الحركة السياحية تعافيا، متوقعا أن يشهد المعرض زخما للمشاركات والمباحثات حول عقود جديدة فى السوق البريطانى، لافتا إلى ضرورة العمل مبكرا على توفير طيران عارض لشرم الشيخ لتغطية الحركة السياحية المتوقعة من السوق البريطانى، موضحا أهمية السوق البريطانى بالنسبة للسياحة المصرية وأوروبا بالكامل، قائلا: "الإقبال على الجناح المصرى سيوضح خريطة الحركة السياحية خلال الموسم المقبل".

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وتوقع أن يكون الجناح المصرى امتداد لما شهدته الأجنحة المصرية من تطوير، حيث أصبح لها شكل مميز، ومختلف تماما فى العرض والتجهيزات ومزود بشاشات عرض كبيرة متواجدة فى كل جانب من جوانب المعرض، ويتم من خلال تلك الشاشات عرض أفلام جيدة عن المقاصد السياحية المصرية.

ولفت الشاعر، إلى أن الأفلام التى يتم عرضها عن مصر وثقافتها ومزاراتها تمثل عامل جذب جيد للزوار، فاستخدام التكنولوجيا، ونظارات الواقع الافتراضى التى يتم يستخدامها للزائرين، ليقوموا برحلة افتراضية إلى المقاصد السياحية فى البحر الأحمر وداخل المعابد الفرعونية وغيرها، أصبح من مميزات الأجنحة المصرية فى معارض السياحة الدولية، متوقعا أن تحقق البورصة هذا العام نجاحا ينعكس على الموسم الصيفى المقبل.