غرفة الفنادق: نحتاج توفير طيران يتوافق مع حجم السياحة البريطانية المتوقعة

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وأكد الشاعر لليوم السابع أهمية بورصة لندن التى تأتى فى وقت تشهد فيه الحركة السياحية تعافيا، متوقعا أن يشهد المعرض زخما للمشاركات والمباحثات حول عقود جديدة فى السوق البريطانى، لافتا إلى ضرورة العمل مبكرا على توفير طيران عارض لشرم الشيخ لتغطية الحركة السياحية المتوقعة من السوق البريطانى، موضحا أهمية السوق البريطانى بالنسبة للسياحة المصرية وأوروبا بالكامل، قائلا: "الإقبال على الجناح المصرى سيوضح خريطة الحركة السياحية خلال الموسم المقبل".
وتوقع أن يكون الجناح المصرى امتداد لما شهدته الأجنحة المصرية من تطوير، حيث أصبح لها شكل مميز، ومختلف تماما فى العرض والتجهيزات ومزود بشاشات عرض كبيرة متواجدة فى كل جانب من جوانب المعرض، ويتم من خلال تلك الشاشات عرض أفلام جيدة عن المقاصد السياحية المصرية.
ولفت الشاعر، إلى أن الأفلام التى يتم عرضها عن مصر وثقافتها ومزاراتها تمثل عامل جذب جيد للزوار، فاستخدام التكنولوجيا، ونظارات الواقع الافتراضى التى يتم يستخدامها للزائرين، ليقوموا برحلة افتراضية إلى المقاصد السياحية فى البحر الأحمر وداخل المعابد الفرعونية وغيرها، أصبح من مميزات الأجنحة المصرية فى معارض السياحة الدولية، متوقعا أن تحقق البورصة هذا العام نجاحا ينعكس على الموسم الصيفى المقبل.
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