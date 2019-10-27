شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: النمو والتشغيل يحتل أولوية كبيرة للدولة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة التخطيط، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً تم الاستفادة منه في توجيه مزيداً من الإنفاق والدعم النقدى والفني للقري الأكثر فقرا، كما أن الدولة تعمل على تمكين المرأة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، حيث حصلت المرأة على نحو 51% من إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر بنسبة تخلف عن السداد بلغت 1% فقط وهي نسب غير مسبوقة، كما تسعى الدولة لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي عن طريق الحوافز المتوافرة حاليا في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروض حاليا على مجلس النواب، فضلا عن تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة مجلس الوزراء لضمان الوصول إلى رؤية واضحة لزيادة الدخول والحد من الفقر.
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