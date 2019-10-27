شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يوقع بروتوكول تعاون من إحدى الشركات لتحصيل فواتير المياه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار سعى جهاز المدينة لتطوير منظومة مياه الشرب والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخدمة من المقرر أن تتيح للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية " My Fawry" ، موضحا أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب بالمدينة.
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