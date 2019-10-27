الاقتصاد

جهاز الشروق يوقع بروتوكول تعاون من إحدى الشركات لتحصيل فواتير المياه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يوقع بروتوكول تعاون من إحدى الشركات لتحصيل فواتير المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات للخدمات الإلكترونية لتحصيل قيمة فواتير المياه بمدينة الشروق، وكذا تمكين العملاء من سداد فواتير إستهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الأجازات الرسمية .

 

وأضاف رئيس الجهاز:  يأتي ذلك في إطار سعى جهاز المدينة لتطوير منظومة مياه الشرب والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخدمة من المقرر أن تتيح للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية " My Fawry" ، موضحا أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب بالمدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الشروق يوقع بروتوكول تعاون من إحدى الشركات لتحصيل فواتير المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا