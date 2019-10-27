شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: معدل رضا موظفى الحكومة هو الأعلى بين قطاعات العمل فى مصر عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر
وتوقع راجى أن تشهد معدلات الطلب على العمالة ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك نتيجة لتراجع معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة والتي بدأت منذ عقد الثمانينات، حيث أدى هذا التراجع إلى حدوث ما يمكن أن نطلق عليه زيادة نسب الشباب خلال الثلاثين عاما الماضية.
وقال راجي أسعد، خلال مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية اليوم حول سوق العمل المصري، إن معدلات الإنجاب تشهد حاليا مزيدا من التراجع بلغت نحو 3.1% بعد أن ارتفعت خلال الفترة من 2008 إلي 2014.
وأوضح أسعد أن معدل انتظام العمالة بدأت تشهد زيادة ملحوظة منذ عام 2012 وحتى 2018، وذلك يرجع إلى تحسن الاقتصاد والذي أدى إلى العمل لفترات أطول.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير دولى: معدل رضا موظفى الحكومة هو الأعلى بين قطاعات العمل فى مصر عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.