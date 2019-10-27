شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: معدل رضا موظفى الحكومة هو الأعلى بين قطاعات العمل فى مصر عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور راجى أسعد، عضو منتدى البحوث الاقتصادية، أن موظفي الحكومة كانوا أكثر القطاعات الوظيفية رضا عن العمل، وفقا لمؤشر سوق العمل لعام 2018، قياسا بقطاعات العمل في القطاع الخاص أو القطاع غير الرسمي.

وتوقع راجى أن تشهد معدلات الطلب على العمالة ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك نتيجة لتراجع معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة والتي بدأت منذ عقد الثمانينات، حيث أدى هذا التراجع إلى حدوث ما يمكن أن نطلق عليه زيادة نسب الشباب خلال الثلاثين عاما الماضية.

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وقال راجي أسعد، خلال مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية اليوم حول سوق العمل المصري، إن معدلات الإنجاب تشهد حاليا مزيدا من التراجع بلغت نحو 3.1% بعد أن ارتفعت خلال الفترة من 2008 إلي 2014.

وأوضح أسعد أن معدل انتظام العمالة بدأت تشهد زيادة ملحوظة منذ عام 2012 وحتى 2018، وذلك يرجع إلى تحسن الاقتصاد والذي أدى إلى العمل لفترات أطول.