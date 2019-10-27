شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 17145 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5283 نقطة.
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