شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 27 /10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
وسجلت أسعار البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفي عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.
وسجل سعر العنب الكرمسن 15جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.
كما تروتحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات.
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 27 /10/ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.