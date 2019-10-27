شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر للأردن 13% فى النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على الأردن 12.8 % على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون دولار)، بحسب أرقام للبنك المركزى الأردني اليوم الأحد.

كان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 382.5 مليون دينار في النصف الأول من 2018.

ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.