شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 56.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة ل29 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.30%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.51%.
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