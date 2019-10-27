شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض سعر البطاطس والطماطم بـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وسجلت أسعار الطماطم بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وانخفض سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات مقابل 6.75 جنيه بأسعار أمس، كما سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه.
فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
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