شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسمنت تبدأ من 700 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الزينى في تصريحات لليوم السابع أن سعر اسعار بيع الأسمنت للمستهلك تبدأ من 700 جنيها وحتى 850 جنيها للطن بانخفاض اكثر من 150 جنيها عن الأسعار التي سجلت خلال الاشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك عروض تنافسية بين المصانع وبعضها للذلك فإن الكمية والتنفس يحددا الأسعار التي يباع بها الأيمن فى الأسواق، مضيفا ان السوق المصري شهد تزايد في كميات المعروض بالسوق.
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