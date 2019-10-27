الاقتصاد

أسعار الأسمنت تبدأ من 700 جنيها للطن من المصنع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت  أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-10-2019، حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدة على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المنافسة في السوق.

 

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسمنت تراوحت بين 700- 850 جنيها للطن من المصنع، مشيرا إلى أن الأسعار كانت تبدأ الشهر الماضي من 800 جنيها للطن من المصنع وحتى 850 جنيها.

 

وأضاف الزينى في تصريحات لليوم السابع أن سعر اسعار بيع الأسمنت للمستهلك تبدأ من 700 جنيها وحتى 850 جنيها للطن بانخفاض اكثر من 150 جنيها عن الأسعار التي سجلت خلال الاشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك عروض تنافسية بين المصانع وبعضها للذلك فإن الكمية والتنفس يحددا الأسعار التي يباع بها الأيمن فى الأسواق، مضيفا ان السوق المصري شهد تزايد في كميات المعروض بالسوق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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