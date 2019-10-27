شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. 9800 جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر
الجديد بالذكر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أكد أن أسعار الحديد قد تشهد موجة انخفاض جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم في الأسعار أهمها العرض والطلب ثم تكلفة المنتج والمنافسة داخل السوق.
وأضاف أن الأسعار انخفضت خلال الشهر الماضي والجاري أكثر من 1000 جنيه في الطن بحسب الأسعار التي أعلنت عنها مصانع الحديد، وذلك بعد أن انخفضت أسعار صرف الدولار، إضافة إلى انخفاض أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الحديد أكثر من 70 دولار في الطن.
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