شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات.. والضأن 125 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.