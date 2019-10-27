شكرا لقرائتكم خبر عن بايونيرز تدخل قطاع الدواء بمصر وتستهدف استحواذات بمليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، اليوم الأحد إنها أسست شركة لتوزيع وتصنيع الأدوية باسم النور فارما باستثمارات من المتوقع أن تبلغ مليار جنيه (62.2 مليون دولار).

وتملك بايونيرز 60% في الشركة الجديدة، والباقي لمستثمرين في مجال الأدوية والصيدلة.

Advertisements

وأضافت بايونيرز في بيان إلى بورصة مصر أنها "تعتزم مع باقي مساهمي النور فارما ضخ مزيد من الاستثمارات في الشركة لتمويل عمليات الاستحواذ المرتقبة للفرص الاستثمارية في القطاع والتي تعكف الشركة حاليا على دراستها".

وقال خالد الطيب رئيس مجلس إدارة النور فارما في تصريحات لرويترز "نتوقع قبل نهاية العام أن نكون أغلقنا أول استحواذ في هذا القطاع بإذن الله".