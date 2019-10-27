شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: دراسة سوق العمل خطوة لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
واعتبر بركات التعاون بين جهاز التعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية، يتكامل مع جهود جهاز الإحصاء لدراسة مؤشرات سوق العمل التي يصدرها الجهاز، وهو ما يعتبر خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادى والبيئي.
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