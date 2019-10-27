جهاز الإحصاء: دراسة سوق العمل خطوة لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز لم يدخر جهدا من أجل تسخير كل إمكانياته من أجل تنفيذ المسح الرابع لسوق العمل لما يمثله هذا المسح من أهمية كبيرة لتوفير مزيدا من البيانات والمعلومات حول سوق العمل المصري، ومساعدة متخذ القرار في البناء والتخطيط.

وقال اللواء خيرت بركات خلال مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان سوق العمل المصري الواقع والسياسات، إن المسح الرابع لسوق العمل يأخذ في اعتباره قياس مجموعة من المؤشرات من بينها نشاط سوق العمل والتعليم والصحة وتمكين المرأة وقضايا الهجرة والاقتصاد غير الرسمي.

واعتبر بركات التعاون بين جهاز التعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية، يتكامل مع جهود جهاز الإحصاء لدراسة مؤشرات سوق العمل التي يصدرها الجهاز، وهو ما يعتبر خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادى والبيئي.