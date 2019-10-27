شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز لـ1911 مسـتهلكا تجاريا و598.4 ألف وحدة سكنية و91 مصنعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز خلال العام 2017/2018 حوالي 598.4 ألف وحدة سكنية، منهم حوالي 114 ألف وحدة سكنية بمدن الصعيد (معدلات التوصيل خلال الثمانينيات والتسعينيات حوالي 50 ألف وحدة سكنية سنوياً).

وأضاف تقرير الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن عدد المستهلكين التجاريين الذين تم توصيلهم بالغاز خلال العام 1911 مسـتهلكا تجاريا منهم 576 مخبزا، ليبلغ إجمالي المستهلكين التجاريين الذين تم توصيلهم للعمل بالغاز 18776 مستهلكا تجاريا غير معادل للمنزلي تشمل 7486 مخبز منذ بدء النشاط وحتى يونيو2018".



خريطة توضح عملاء المنازل التي تم توصيلها بالغاز

وبلغ إجمالى التكلفة الإستثمارية لأعمال توصيل الغاز لشركات توصيل وتسويق الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 1983 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بعدد المستهلكين الصناعيين الذين تم توصيلهم بالغاز خلال العام 91 مصنعا منها 42 قمينة طوب ليبلغ الإجمالى 2491 مستهلك صناعي، يشمل 415 مصنع طوب منذ بدء النشاط وحتى يونيو2018 .

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وتم خلال العام تشغيل 2 محطة للقوى الكهربية للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2018/2017 بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء ليصل عدد إجمالي محطات القوى التي تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2018 إلى 58 محطة قوى كهربائية وذلك وفقا لتقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

أما فيما يتعلق تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فأشار التقرير إلي جمالي عدد السيارات المحولة بلغ 243688 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو2018 تم خلال العام تحويل حوالي 13732 سيارة.



السيارات المحولة والمحطات للغاز الطبيعي

وأشار التقرير إلي وجود 71 مركزا لتحويل السيارات، ويتم تموينها من خلال 187 محطة تموين سيارات، تابعة للشركات الستة العاملة بالمجال في 22 محافظة، لافتا إلى أنه خلال العام تم إنشاء 1 مركز جديد لتحويل السيارات ومركز تحويل ( أسيوط ) التابع لشركة كارجاس.

أما فيما يتعلق بمحطات التموين فتم خلال العام إنشاء 4 محطة تموين بالغاز جديدة كانت كالتالي.. محطة (قبضايا 2) بمحافظة بورسعيد التابعة لشركة كارجاس ومحطتي (اسيوط أن، ب) التابعين لشركة غازتك بمحافظة أسيوط ومحطة (السواح) بمحافظة القاهرة.