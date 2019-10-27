شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأرباح الصناعية بالصين 5.3% فى سبتمبر مع تصاعد تأثير حرب التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انكمشت أرباح الشركات الصناعية فى الصين للشهر الثانى على التوالى فى سبتمبر مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين، مما يبرز تأثير تباطؤ الاقتصاد وحرب التجارة المستمرة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نتائج الشركات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطنى للإحصاءات اليوم الأحد هبوط الأرباح الصناعية 5.3% عنها قبل عام فى سبتمبر إلى 575.6 مليار يوان (81.48 مليار دولار) مقارنة مع تراجع بنسبة 2% فى أغسطس.

ويتعرض القطاع الصناعى الضخم فى الصين لضغوط وسط توترات التجارة وتبادل واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية.

وتباطأت الأرباح بشكل ملحوظ منذ النصف الثانى من العام الماضى، وإن كان القطاع شهد بعض الانتعاشات الوجيزة مع تعزيز بكين إجراءات الدعم.

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ويتعارض تراجع الأرباح مع التحسن الطفيف فى قطاع الصناعات التحويلية فى سبتمبر، إذ تشير مسوح المصانع ونمو الإنتاج الصناعى بوتيرة أفضل من التوقعات إلى زيادة فى الطلب المحلي.

لكن أسعار تسليم باب المصنع، التى تعتبر مؤشرا رئيسيا لربحية الشركات، تراجعت بأكبر وتيرة فيما يزيد على ثلاث سنوات، فى حين تراجع معدل النمو الاقتصادى لأقل مستوى فى 30 عاما فى الربع الثالث من السنة.

وفى الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغت أرباح الشركات الصناعية 4.59 تريليون يوان بانخفاض 2.1 % على أساس سنوي، وهى أسوأ من قراءة الأشهر الثمانية الأولى التى كانت لانخفاض نسبته 1.7%.

وتراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة 9.6% فى الأشهر التسعة الأولى.

وكانت القطاعات الأكثر تضررا هى النفط والفحم وصناعات معالجة أنواع الوقود الأخرى، حيث انكمشت أرباحها 53.5 % فى تسعة أشهر.