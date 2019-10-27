شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5769.46 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.680 نقطة ليصل إلى مستوى 6287.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4763.19 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 89.4 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتى عبر 3697 صفقة. Advertisements وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02% فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%. وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.92%، تليه شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.79%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.70%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.92% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.75%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.77%.

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