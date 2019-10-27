شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 111.24 نقطة، لتصل إلى مستوى 10266.65 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 22.2 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون ريال قطرى عبر 1398 صفقة، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 35 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.93%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.