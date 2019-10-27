شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النتائج الكاملة لجمعيات شركات القابضة للسياحة وأبرز استثماراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه تم عقد جميع الجمعيات العمومية للشركات التابعة، 7 شركات، واعتماد ميزانيات الشركات عن العام المالى 2018-2019، بحضور أعضاء مجلس إدارة القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضافت ميرفت حطبة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن خطة القابضة لتحسين مؤشرات كافة الشركات التابعة حققت نجاحا كبيرا.

اضافت أن الشركات حققت 3.2 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى 2018-2019، فيما حققت 795.3مليار جنيه أرباح، لافتة إلى أن كل الشركات التابعة نجحت فى تحسين الإيرادات والأرباح، كما أن كل الشركات أصبحت رابحة العام المالى الماضى لأول مرة.

وحول أبرز المؤشرات المالية، ذكرت أن شركة ايجوث العامة للسياحة حققت 903.3 مليون جنيه ايرادات و430.1 مليون جنيه ارباحا.

فيما حققت شركة مصر للفنادق 496.5 مليون جنيه إيرادات، و176.4 مليون جنيه ارباحا.

كما حققت شركة مصر للسياحة 945.3 مليون جنيه إيرادات، و85.1 مليون جنيه ارباحا.

وأضافت ميرفت حطبة أن شركة المعمورة للإسكان والتنمية السياحية، حققت 326.3 مليون جنيه إيرادات، و58.8 مليون جنيه ارباحا.

كما حققت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية 9.7 مليون جنيه أرباحا بعد أن كانت تحقق خسائر الأعوام السابقة، كما بلغت إيرادات الشركة 61.1 مليون جنيه.

وحول موقف الشركات التجارية التابعة، وأضافت ميرفت حطبة أن شركة صيدناوى وبيع المصنوعات، ربحت 9 ملايين جنيه، وحققت 123 مليون جنيه إيرادات، مضيفة أن شركة هانو بنزايون ربحت 26.2 مليون جنيه وحققت 335.4 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى.

كما كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه جارى تطوير 12 فندقا تابعة لشركته العامة للسياحة إيجوث، ومصر للسياحة بتكلفة تبلغ نحو 741.4 مليون جنيه.

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وكشفت حطبة أن شركة إيجوث، تقوم بتطوير فنادق ماريوت، ومينا هاوس، وونتر بالاس، وشبرد، وسيسيل، وشتايجنبرجر الأقصر، وفلسطين، وسويس أن العريش، وكوزموبوليتان، والمعاهد الفندقية، ومريديان دهب، بتكلفة 571.4 مليون جنيه.

واوضحت أن شركة مصر للفنادق، تطور فندق سفير دهب بتكلفة 170 مليون جنيه ومتوقع افتتاحه عام 2020.

كما تطور شركة مصر للسياحة قرية مجاويش بالغردقة على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من التطوير العام المقبل، بجانب تطوير فندقى رومانس بالإسكندرية وبورسعيد.

وأشارت أن شركة المعمورة تطور فندق أيتاب الأقصر و3 فنادق عائمة.

وأكدت أنه تم الانتهاء من تطوير فندق اللسان بدمياط وجاهز على الافتتاح الفترة المقبلة وهو من الفنادق المميزة فى المنطقة، لافتة أن الفندق مستوى خمس نجوم وسينافس الفنادق العالمية وهو بطاقة 142 غرفة و16 جناح ونادى صحى وحمام سباحة وعدد 2 قاعة سعة 1100 فرد، ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل، بتكلفة استثمارية 230 مليون جنيه.

وحول تطوير الفروع التجارية كشفت ميرفت حطبة، إنه جارى تطوير 12 فرعًا تجاريًا تابعًا لشركتى "صيدناوى وبيع المصنوعات" و"هانو بنزايون".

وأضافت أن خطة استغلال الأصول تركز على استغلال المتاح من الفروع التجارية للشركتين بالقاهرة، والمحافظات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ولا سيما الشركات الكبيرة والتى لها مصداقية معنا فى تطوير عدد من الفروع السابقة والتى تقدم أيضا أفضل عروض الشراكة.

وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تحافظ على اسم الشركتين، بجانب رفع مستواهما ورفع مستوى العاملين فى تلك الفروع، علاوة على العوائد المالية للشركتين مما يحسن من مؤشراتهما المالية.

وحول الفروع التى سيتم تطويرها، كشفت أنه سيتم افتتاح فروع للشركتين فى محافظات القاهرة، وكفر الشيخ والإسكندرية والقليوبية والشرقية، والجيزة والدقهلية والبحر الاحمر، وأسيوط والغربية.

وكشفت حطبة أن إيرادات الشركتين بلغت 458.4 مليون جنيه، فيما حققت 35.2 مليون جنيه أرباحًا، وبلغت عوائد الشراكة مع القطاع الخاص للشركتين 151.7 مليون جنيه.