شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العبور: جميع الأصناف متوفرة والأسعار لم تتأثر بالأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك استقرارا فى أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، مشيرا إلى أنها لم تتأثر بحالة الطقس فى الأيام الماضية.

وأشار النجيب فى تصريح لـ "الخليج 365 " إلى أن سوق العبور متوفر به جميع السلع والأصناف أن العمل داخل السوق مستمر دون أى تأثير بالأمطار، مضيفا أنه لم ترد للسوق أى شكاوى أو حالة تأثرت بالأمطار.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أن الإنتاج الزراعى لم يتأثر خلال الأيام الماضية، وأن المعروض بالسوق من أى صنف بكميات وفيرة وهو ما يؤدى إلى استقرار الأسعار.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.