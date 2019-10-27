شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى يخصص أراضى للتموين لإقامة مناطق لوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، عددا من الأراضى، لعدة جهات ووزارات لإقامة مشروعات ومراكز لوجستية بها، ومن بين هذه الوزارات، قرر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تخصيص أراضى لوزارة التموين، لإقامة بعض الأنشطة التنموية ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوي لصالح محافظات قنا والمنيا واسيوط.

كما وافق المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، تخـصيـص قطعتى أرض لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة مناطق لوجيستية وإنشاء صوامع غلال بمحافظتي الشرقية والأقصر، بالإضافة إلى تخـصيـص مسـاحـة أراض بمركز الحسينية لصالــح محافظة الشرقية لإقامة مشروعات تنموية .

كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة أراض لإنشاء منطقة صناعية بطهما لصالح محافظة الجيزة، فضلا عن تخصيص مساحة أراض بمركز إطسا لصالح محافظة الفيوم لإقامة حضانات للمشروعات الصغيرة ومشروعات صناعية.