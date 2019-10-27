كيف يستفيد القطاع الخاص من السوشيال ميديا؟.. وزارة الاتصالات تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المؤشرات الربع سنوية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن نسبة منشآت القطاع الخاص التى تتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعى بلغت نحو 28.8% توزعت على أحجام العمالة بالقطاع بنسبة 25.8% للمنشآت ذات حجم عمالة (49.10) مقارنة بـ37.6% للمنشئات ذات حجم عمالة(249.50) وأخيرا بنسبة 45.6% للمنشآت ذات حجم عمالة 28.8. جاء الرد على استفسارات العملاء فى المرتبة الاولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع شبكات التواصل الاجتماعى بنسبة 18.3%بينما وصلت نسبة تسويق منتجات إلى 17.3% فى حين كانت نسبة الإعلان عن وظائف 8.4% وجاء إشراك العملاء فى تطوير وابتكار المنتجات بأقل نسبة حيث وصلت إلى 5.6%. وبلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التى لديها نفاذ إلى الإنترنت عريض فائق السرعة 63.6% يليها نسبة المنشآت التى لديها نفاذ إلى الإنترنت عريض السلكى 28.1%.

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