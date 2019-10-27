شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 144.6 مليون ورقة بقيمة 570.3 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 152.5 مليون ورقة، بقيمة 464.8 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 329 مليون ورقة بقيمة 242.3 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 7.2 مليون ورقة بقيمة 222.1 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 23.6 مليون ورقة بقيمة 205.5 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 70.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 156.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 24.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 147.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 23.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 136.9 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول 7.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 74.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 15.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 67.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا الموزعون وتجارة التجزئة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 4.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 17.4 ألف ورقة بقيمة 998.9 ألف جنيه.