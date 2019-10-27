شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية: المصانع استوعبت ارتفاع تكلفة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصانع استوعبت ارتفاع التكلفة الإنتاجية نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والوقود مع بداية السنة المالية الحالية، وهو ما أدى إلى عدم تحريكها للأسعار فى الفترة الأخيرة.

وأضاف مبروك فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن استيعاب الزيادة فى التكلفة الإنتاجية بهدف تحريك الأسواق، التى شهدت ركود ملحوظ مؤخرا، مشيرا إلى أن الخفض الطفيف فى أسعار بعض الأجهزة حاليا جاء من التجار وليس من المصانع.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأجهزة، أن لجوء المصانع لتقليص هوامش الربح يأتى فى إطار توجه المصنعين لزيادة حركة المبيعات وتسهيلا على المستهلكين.