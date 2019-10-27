شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون ورقة بقيمة قدرها 8.3 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1.8 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 478.4 ألف ورقة، وبقيمة 1.8 مليون جنيه.

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وجاءت شركتا فرتيكا للصناعة والتجارة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1500 ورقة بقيمة 3720 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 1500 ورقة بقيمة 3450 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 14.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 11.2 مليون ورقة منفذة على 902 عملية خلال الأسبوع الماضى.