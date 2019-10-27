تحول سريع في مشهد الحوكمة يفتـقد مشـاركة أطـراف معنـية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:عبير أبو شمالة



قال وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن الشركات العائلية في الدولة أظهرت الاستخدام الصحيح للحوكمة المؤسسية الجيدة، وأكد أن نظام الحوكمة القوي قادر أن يجنب الشركات العائلية نزاعات تعاقب الأجيال على المناصب العليا.. ورأى أنه يتعين على الشركات عموماً ألا تنظر إلى الحوكمة المؤسسية على أنها مجرد شرط للوفاء بالمتطلبات التنظيمية، بل ينبغي عليها أيضاً فهم أن آليات ممارسات الحوكمة المؤسسية تعدّ مفيدة لعملياتها، وتحقق قيمة مضافة.

يتم من خلال الحوكمة المؤسسية كنظام توجيه الشركات وإدارتها، تتضمن العديد من المبادئ مثل المساءلة والشفافية، وتتطلب وجود مديرين مستقلين غير تنفيذيين، وقواعد إرشادية من لجان التدقيق، إضافة إلى سياسات المكافآت. وقد وضعت الإمارات قانون الشركات الذي يضمن إدراج الحوكمة المؤسسية ضمن استراتيجيات الأعمال لتمكين الشركات المحلية من فهم التعقيدات الدولية والمنافسة على المستوى العالمي.

كما أن هذا القانون يدعم المستثمرين ويحمي مصالحهم، من خلال ضمان بيئة عمل مميزة وقادرة على مواكبة المشهد التجاري الدولي.

الشركات العائلية

ويرى وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، أن الشركات العائلية في الإمارات كانت من بين المؤسسات الرئيسية التي أظهرت الاستخدام الصحيح للحوكمة المؤسسية الجيدة، علماً أن هذه الفئة من الشركات تعتبر العمود الفقري لاقتصادنا الوطني. وفي الوقت ذاته فإن الإيجابيات الناتجة عن الحوكمة المؤسسية لم تقتصر على دعم الشركات العائلية ومساعدتها على الازدهار وتحقيق الإنجازات بفعالية.

ولا يساعد نظام الحوكمة القوي فقط على تجنب النزاعات المتعلقة بالتعاقب على المناصب الإدارية العليا، بل يمكنه المساعدة في حل الاختلافات حال حدوثها داخل الشركات العائلية.

وعلاوة على ذلك، فإن النمو السريع المدعوم بالتقنيات المعاصرة وسرعة انتشار العولمة في مجال الأعمال، قد أسهما في جلب العديد من التحديات والفرص لهذه الفئات من الشركات في الدولة. وعندما تتوسع هذه المؤسسات في الغالب، تصبح الروابط بين مالكيها ومديريها وموظفيها أكثر تعقيداً، كما أنها قد تؤدي إلى تحديات يمكن أن تعرقل المزيد من النمو، أو قد تهدد الاستدامة المؤسسية. ومع ذلك، يمكن التخفيف من وطأة العديد من هذه التعقيدات أو حتى التغلب عليها، وذلك من خلال تبني الهياكل المناسبة للحوكمة المؤسسية.

فهم الآليات

ويرى العوضي أنه يتعين على الشركات في دولة الإمارات ألا تنظر إلى الحوكمة المؤسسية على أنها مجرد شرط للوفاء بالمتطلبات التنظيمية، بل ينبغي عليها أيضاً فهم أن آليات ممارسات الحوكمة المؤسسية تعدّ مفيدة لعملياتها.

فضلًا عن إضافة المزيد من القيمة إلى العمل، وتحسين الاستدامة على المديين القصير والبعيد. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مشهد الحوكمة المؤسسية في دولة الإمارات يشهد تحولًا سريعاً، ومع ذلك نرى أن المشاركة فيه لا تكون من قبل كافة الأطراف المعنية.

وتعتبر بعض الشركات المُدرجة في الإمارات أن الحوكمة المؤسسية مجرد قائمة لمراجعة الإجراءات والتحقق من الالتزام بها. ومع ذلك، فإن هدف الامتثال لهذه القرارات بالنسبة إلى الآخرين لا يتوقف فقط على تجنب العقوبات المحتملة فحسب، وإنما الحرص على التوافق مع نُظم الحوكمة المؤسسية الجيدة مع الأداء الجيد لمختلف عملياتها.

زيادة الوعي

ولا يشك الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية بأن تقدماً عالياً في الحوكمة المؤسسية قد تم تسجيله على المستوى المحلي خلال العقد الماضي، كما ازداد مستوى الوعي إزاء أهمية تبني معايير الحوكمة المناسبة. ونتج عن ذلك التقدم في الأنظمة الثقافية والحوكمة المؤسسية. ونؤكد دائماً كوننا هيئة تنظيمية على أهمية الحوكمة المؤسسية في إطار عمل الشركات، لضمان الاستدامة على المدى الطويل، إذ لا يمكن للنظم الواسعة وحدها أن تساعد الشركات على الاستمرار والازدهار ما لم تكن هناك ضوابط وحوكمة داخلية.

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معايير محلية

وعن الحاجة إلى إنشاء مجموعة من معايير الحوكمة المحلية، أو أن تكون مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات دولة الإمارات، أم أن المعايير الدولية تعدّ كافية، يقول العوضي: يوجد اليوم عدد من القوانين التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للمساعدة على تنويع اقتصاد الدولة، وتقليل اعتمادها على النفط، والانتقال إلى الاقتصاد غير النفطي. وأسهمت الجهود المبذولة في هذا الاتجاه في ارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخصوصاً في إمارة دبي.

ويبدو أنه قد يصعب التمييز بين أفضل النماذج لمجالس الإدارة، لاسيما أن كل واحد منها يشتمل على مجموعة خاصة به من المزايا والعيوب. لذا فإن ملاءمة هذه النماذج تعتمد إلى حد كبير على العوامل المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والثقافية والقانونية والاجتماعية لكل بلد. وفي نهاية المطاف، يعني ذلك، الحاجة الماسة إلى تخصيص مجموعة من القواعد الإرشادية لتلبية متطلباتنا الاقتصادية المحلية وبيئتنا المفتوحة والمرنة، على عكس البلدان الأخرى التي تتبع فيها الشركات أنظمة مركزية الطابع بشكل عام.

استراتيجية مستدامة

وفي كيف تعزيز الشركات ممارسات الحوكمة في القضايا المتعلقة بالأداء لتعزيز النمو الاقتصادي، وإن كان تفعيل دور مجلس الإدارة يساعد في تحسين الأداء من خلال ممارسات الحوكمة، أوضح وليد العوضي، أن مجلس الإدارة يتميز دائماً بطابعه المتنوع، ويقصد بذلك التنوع في الخبرات التي يمثلها ونطاق عمله، ومن ثم تتم ترجمة هذا التنوع إلى عمل جيد ومستدام. ولهذا السبب، يعتقد العوضي أننا بحاجة إلى حوكمة مؤسسية جيدة لتطوير استراتيجية أعمال مستدامة، والعمل على تنفيذها، بما يساعد على تحديد المخاطر والحد منها، والتأسيس لبيئة أكثر أماناً تضمن للشركات الاستمرارية والبقاء أثناء ظروف الركود الاقتصادي.

ويقول العوضي: إذا نظرنا إلى ذلك من المستوى الاستراتيجي، نكتشف وجود نوع من الترابط بين الحوكمة والأداء، إذ تعتمد جودة الأداء على أساليب الحوكمة وهيكلها، كما يمكن إدراجهما ضمن العوامل الرئيسية للاستدامة المؤسسية التي تضمن المرونة والنجاح حتى في الأوقات الصعبة. ويؤدي الاستقرار في تلك الظروف إلى تعزيز النمو المالي، فضلاً عن مزايا أخرى، بما في ذلك زيادة ثقة المستثمرين وتخصيص رأس المال، والمساعدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي إطار النظام البيئي للحوكمة المؤسسية في الدولة، نجد أن ممارسات الحوكمة المتعلقة بالأداء تلعب دوراً كبيراً للنهوض بالنمو الاقتصادي، ليس فقط للشركة التي تطبق النظام، وإنما أيضاً على مستوى النظام التجاري بالكامل.

مجلس الإدارة

أما بالنسبة إلى تحسين الأداء من خلال ممارسات الحوكمة، فإن مجلس الإدارة المكوّن من مجموعة من الأفراد المسؤولين عن قيادة أعمال الشركة، حيث يقوم بتوجيه هذه الممارسات إلى الرئيس التنفيذي، ومن ثم نقلها إلى الإدارة العليا والموظفين المعنيين الآخرين. وبهذه الطريقة، يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف ومسؤولية إدارة الشركة وحوكمتها، إلى جانب الدور الرقابي على أداء الإدارة العليا.

ومن الطبيعي أن يتم إشراك مجلس الإدارة في تحديد مستوى الجودة المطلوبة للحوكمة المؤسسية، لاسيما أنه يمكن للمجلس أن يضيف خبراته وتجاربه العملية ووجهات النظر إلى الأداء، بينما نجد أن الحوكمة السيئة تتصف بمستوى أدنى من التنوع، وعدم القدرة على الاتفاق حيال القرارات التي يتم اتخاذها.



تعزيز فرق الإدارة بأرقى المعايير



يسود اعتقاد بين بعض الخبراء أن الامتثال لمعايير الحوكمة ما هو سوى واجهة، ولا يعني بالضرورة الامتثال الفعلي للأهداف التي تنطوي عليها تلك الأنظمة، وفي هذا يرى وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، أنه في ظل دعم البنية التحتية المناسبة ووجود المجموعة الصحيحة من الأطر القانونية، نجد أن هناك العديد من الشركات المحلية، بما في ذلك الشركات العائلية، قد عملت على دمج مفهوم الحوكمة المؤسسية في صميم عملياتها، كما تمكنت من تحقيق الفوائد المرجوة منها، وذلك عن طريق متابعتها على النحو الأنسب. ويضيف: لقد أولت هذه الشركات اهتماماً كبيراً إزاء الحوكمة والشفافية، واعتمدت توظيف أفضل الممارسات بصورة طوعية من مختلف أنحاء العالم. وينبغي على مجالس الإدارة أن تقوم بتعزيز الفرق التنفيذية والإدارية ودعم وإكمال عملها، مع حماية مصالح المساهمين. ويمكن لإطار الحوكمة المؤسسية أن يبني هيكلًا، وأن يؤسس للضوابط والموازنات، وفي المقابل يمكن ترسيخ الوضوح في عملية صنع القرار، وخاصة في البيئة المعقدة للشركات العائلية. لقد تمكنت الشركات العائلية في الدولة، وخاصة تلك التي قامت بدمج نماذج الحوكمة المؤسسية في أعمالها من تحقيق النجاح والنمو خارج الدولة، لتصل بفضل ذلك إلى قطاعات الأعمال الدولية. وبدلاً من تركيز التفكير على مجرد الوفاء بالبنود الواردة في استراتيجية الحوكمة المؤسسية، فقد بات يتعين على هذه الشركات الآن التعلم من تجارب تلك الشركات.