نهيان بن مبارك يفتتح الدورة الـ 27 من معرض المجوهرات والساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمس الدورة السابعة والعشرين من معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات 2019 والذي يقام في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» وسط حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة وجمع من الإعلاميين.

وقام الشيخ نهيان بن مبارك بجولة في مختلف أقسام المعرض وتعرف على المجموعات الحصرية والأصلية للعديد من الشركات المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

كما زار جناح شركة «آرون شوم للمجوهرات» هونج كونج - الشركة الأم لشركة «لايف ستايل فاين للمجوهرات» والتي تعرض الجيتار الأغلى في العالم، والمعروف باسم «عدن كورونيت»، والمرصع بأكثر من 11 ألف قطعة ألماس والبالغة قيمته مليونا دولار.

وقال محمد محيي الدين مدير المعرض:«إنه لشرف كبير لنا أن نفتتح اليوم أبواب معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الذي لطالما وفر لنا دعماً غير محدود على مر السنوات الماضية والدورات السابقة للمعرض».

وأضاف محيي الدين: «من الجيد أننا اليوم في الدورة السابعة والعشرين من المعرض والتي تأتي بكل ما هو جديد لكل عشاق المجوهرات الفاخرة وقطع المجوهرات الألماسية والنادرة لعرضها تحت سقف واحد سنوياً في معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات».

وتشهد الدورة الحالية مشاركة 150 عارضاً منهم عدد كبير يشاركون للمرة الأولى، وهو ما يتيح لزوار المعرض مشاهدة العديد من المنتجات حصرياً لدى الشركات المشاركة بالمعرض، وهي المنتجات غير المتاحة بالكثير من المحلات والمراكز التجارية.

ويجمع معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات تحت سقف واحد تشكيلات ثرية من التصاميم المحلية والإقليمية والدولية، بعد أن أصبح المعرض مهرجاناً للمجوهرات والساعات التي يمكن للزوار اقتناء ما يرغبون منه.

وتتميز دورة هذا العام بعرض علامات تجارية لأول مرة لم تكن لتشارك من قبل بأي من منتجاتها في الإمارات، مثل «لبياتي للمجوهرات»، و«فسكيتي»، و«برايموس»، و«سونيتا نهاتا»، وهناك أيضاً العارضين الذين اختاروا المعرض كنقطة انطلاق لتصميماتهم مثل «ديفجي»، و«فيراري»، و«جولد ديزاين». ويزخر المعرض بالعلامات التجارية الدولية في جاليري المصممين العالميين.

ويضم المعرض جناحاً خاصاً للمصممين الإماراتيين، لتمثيل أصالة وتقاليد البلاد في التصاميم المعاصرة الجذابة.

وتشارك بعض العارضات من الإمارات العربية المتحدة مثل «مجوهرات أركا»، «باجيت للتصميم»، «تشارمز أوف أرابيا»، «تاناش للمجوهرات»، و«لولو جاليري».

وكجزء أيضاً من دعم المصممين الإماراتيين، يطلق المعرض جائزة «إبداع» بالتعاون مع مصممة المجوهرات عزة القبيسي.