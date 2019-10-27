صناديق أجنبية في دبي لصفقات عقارية مليارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

ساهمت الجهود الحكومية وسلة القرارات والمحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها منذ بداية العام 2019 في دبي، في رفع معدل شهية كبرى صناديق الاستثمار العقاري الأجنبية في أوروبا وآسيا وأمريكا التي كثفت جهودها مؤخراً في البحث عن أفضل الفرص على مستوى شتى المنتجات العقارية التي تضمن عوائد مضمونة بين 6 و9% وبقيم مليارية.

ولمس عاملون في سوق عقارات دبي مؤخراً، نشاطاً غير مسبوق من عدد من وكلاء وممثلي صناديق استثمارية أجنبية من حيث الاستفسار وعقد الاجتماعات مع عدد من شركات التطوير والملاك المحليين لدراسة أفضل الصفقات التي يمكن عقدها على المديين المتوسط والطويل وبأعلى العوائد المضمونة.

وتوقع العاملون إبرام عدة صفقات قبل نهاية العام الجاري بمليارات الدراهم في مواقع مختلف في الإمارة وبالقطاعات السكنية والفندقية إضافة إلى عقارات الصحة والتجزئة واللوجستيات، وهو ما يجسد ريادة ومركز دبي على قائمة أفضل الأسواق العالمية لما تتمتع به من كافة ركائز وثوابت البيئة الاستثمارية الناضجة.

وتعد الصناديق العقارية من أدوات الاستثمار الآمن المدرة للعوائد الثابتة وبنسب جيدة سواء لكبار أو صغار المستثمرين، كما تمكنهم من الحصول على أفضل الفرص والأصول العقارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر.