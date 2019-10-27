5.6 مليون قدم مربعة مساحات جديدة في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

شهدت الشارقة دخول 5.55 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة، تضم أكثر من 1200 متجر ومحل تجاري حيث يتم تطوير مرافق تسوق بمساحة 3.6 مليون قدم مربعة، فيما تم تسليم مليوني قدم مربعة، الأمر الذي يعزز من سوق التجزئة في الإمارة.

يهدف قطاع التسوق في الشارقة إلى تلبية احتياجات السكان المتزايدة على المراكز القريبة، حيث أسهمت المراكز الجديدة في تعزيز مكانة الشارقة وجهة تسوق رائدة، ومركز جذب سياحي وتجاري في المنطقة.

من جهة أخرى بدأ مطورو المشروعات العقارية تطوير مراكز التسوق في مشروعاتهم لتعزيز وجهاتهم وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمستفيدين من هذه المشاريع والسكان المحيطين بها.

وشهدت إمارة الشارقة افتتاح عدة مراكز تسوق ووجهات تسوق جديدة حيث افتتح مؤخراً سفاري مول أحدث مراكز التسوق في الإمارة، بمساحة بلغت 1.2 قدم مربعة، يضم 260 محلاً تجارياً ويخدم حوالي 200 ألف شخص، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة مويلح التجارية، إذ يطل على شارع الشيخ خليفة بن زايد.

كما افتتحت مجموعة لاند مارك، مركز الواحة الذي يقع في شارع الوحدة، ويضم المركز الممتد على ثلاثة طوابق أكثر من 45 متجراً للتجزئة موزعة على مساحة إجمالية تزيد على 650 ألف قدم مربعة (61،834 متراً مربعاً).

ويمنح «الواحة مول» الزوار مزيجاً من علامات التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي وصالون وسبا وعدة متاجر وفروع للبنوك، ليصبح بذلك وجهة مريحة توفر أسعاراً في متناول الجميع.

كما دشنت مجموعة اللولو العالمية الفرع الجديد لهايبر ماركت اللولو في الريان مول بمنطقة النهدة في مدينة الشارقة مؤخراً لتلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء من المتسوقين، وتم تصميم الهايبر ماركت البالغة مساحته 100 ألف قدم مربعة، حسب أحدث المفاهيم الخاصة بتنسيق مساحات البيع بالتجزئة وأحدث التقنيات لسهولة التسوق، وسيخدم المتجر الجديد سكان منطقة النهدة والمناطق القريبة منها.

وأطلقت مؤسسة الطنيجي العقارية مجمع زوايا ووك التجاري المتكامل في منطقة الشهباء في الشارقة بتكلفة تزيد على 150 مليون درهم، وبإجمالي مساحة تزيد على 200 ألف قدم، حيث يشمل العديد من المحال التجارية والمطاعم.

ويرسم المشروع ملامح جديدة لمفاهيم التسوق في الشارقة، حيث يعد أول مجمع تجاري مفتوح في الإمارة، ويشمل أكثر من 90 محلاً تجارياً تبدأ مساحتها من 60 متراً، إضافة إلى بحيرة تزيد على 120متراً.

ويتميز «زوايا ووك» بوجود مرافق عامة وترفيهية عدة تجذب أنظار الزوار والباحثين عن وجهة تسوق تلبي متطلباتهم.قيد الإنشاء

وفيما يتعلق بمراكز التسوق التابعة للمشاريع العقارية ما زالت تعمل الشركات العقارية على تطوير هذه المراكز الواقعة ضمن مشاريعها، حيث تعمل شركة تلال العقارية على تجهيز «تلال مول».

ويشكل «تلال مول» إضافة نوعية وجوهرية لمشروع مدينة تلال الواقع على شارع الإمارات (E611)، والذي يشهد اهتماماً متزايداً من مستثمرين من مختلف الجنسيات، بفضل موقعه الجغرافي المتميز.

وتواصل شركة «ماجد الفطيم» الأعمال الإنشائية في مركز (سيتي سنتر الزاهية)، باستثمارات تبلغ 2.6 مليار درهم ويقع بالقرب من تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق المدينة الجامعية بالشارقة.

ومن المتوقع أن يفتتح سيتي سنتر الزاهية بحلول عام 2020، حيث يتم إنشاء المركز وفق المعايير الخضراء الصديقة للبيئة.

ويبلغ إجمالي المساحات المبنية في المركز 360 ألفاً و837 متراً مربعاً، ويتضمن نحو 360 علامة تجارية.