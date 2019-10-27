«وول ستريت» تستعين بنتائج الأعمال لتجاهل «غيوم السياسة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

أنهت مؤشرات الأسهم العالمية وأسواق السلع والخدمات أسبوعاً تمكنت خلاله من التقاط أنفاسها بدعم نتائج الأعمال والشركات التي تحدت بها المؤشرات بيانات نمو اقتصادي عالمية ضعيفة، وتوترات الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تحقيقات قضية «عزل ترامب»، وفيما خيم التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع، يتوقع أن تلقي «غيوم بريكست»، بظلالها على توجهات المستثمرين خلال الأسبوع المقبل، كما يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل مع توقعات واسعة تتجاوز 90% بخفض ثالث لمعدل الفائدة الأمريكية.

وأجرى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه الجمعة بشأن الاتفاق التجاري الجزئي، وذكر أن الجانبين أحرزا تقدماً في المفاوضات وعلى وشك الانتهاء من أجزاء المرحلة الأولى من الصفقة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات الأسبوع، فصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.6% إلى 26958 نقطة، ليربح 152 نقطة، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، كما ارتفع «ستاندرد آند بورز» 0.4% إلى 3022.55 نقطة، ليغلق قرب أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في جلسة 26 يوليو/‏‏‏تموز الماضي عند 3025.86 نقطة، وخلال الأسبوع حقق المؤشر الأوسع نطاقاً مكاسب بلغت 1.2%، فيما زاد المؤشر التكنولوجي «ناسداك» 0.7% إلى 8243.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 1.9%.

السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في أكثر من 5 أسابيع مع نهاية تداولات الأسبوع، وتراجعت أسعار السندات الأمريكية لترتفع العوائد على تلك الديون مع إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 1.80% وهو أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر/‏‏‏أيلول الماضي، كما ارتفع عائد الديون الحكومية لأجل 30 عاماً إلى 2.29% وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر/‏‏‏أيلول المنصرم، أما عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين فقد ارتفع إلى 1.63% مسجلاً أعلى مستوى منذ 30 سبتمبر/‏‏‏أيلول المنقضي.

الأسهم الأوروبية

في القارة العجوز، غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام الأسبوع مع ترقب تطورات «بريكست»، لتسجل المؤشرات مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1% ليسجل 398.01 نقطة، ما دفعه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.6%، في حين استقر المؤشر البريطاني «فوتسي 100» عند مستوى 7324.4 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 2.4% خلال الأسبوع، بينما سجل مؤشر «داكس» الألماني زيادة 0.2% ليصعد إلى 12894.5 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية 2.1%، كما زاد المؤشر الفرنسي «كاك» 0.7% مسجلاً 5722.1 نقطة، ليسجل مكاسب 1.5% خلال الأسبوع.

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نيكاي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لذروته في عام بنهاية تداولات الجمعة، وعلى مدى الأسبوع، صعد المؤشر 1.4% متقدماً للأسبوع الثالث على التوالي.

النفط

صعدت أسعار النفط مع نهاية تداولات الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.8% ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولار للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز 5%، هي الأقوى منذ 21 يونيو/‏‏‏ حزيران، وأغلق خام برنت مرتفعاً 0.6% عند 62.02 دولار للبرميل، بمكسب أسبوعي 5%، هو الأفضل منذ 20 سبتمبر.

الذهب

زادت أسعار الذهب هامشياً عند تسوية تعاملات الجمعة، وتمكن المعدن النفيس من تسجيل مكاسب 0.8% تعادل 11.60 دولار في الأسبوع لتكون أكبر زيادة أسبوعية منذ 20 أغسطس الماضي.