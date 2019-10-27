شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع جديدة تعيد تشكيل قطاع التسوّق في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

تعد دبي إحدى أبرز المدن التي تلقى صيتاً عالياً على المستوى العربي والعالمي، وذلك لما تشهده من تطور مستمر وسريع في كافة المجالات والصعد، موفرة جميع سبل الرفاهية لسكانها ومستوى معيشياً راقياً لقاطنيها، إلى جانب أنها نقطة جذب سياحي مهم في المنطقة والعالم لجمعها بين الرقي والجمال، والترفيه والتحضر.

وتشهد الإمارة سلسلة من الأعمال الإنشائية لبناء أضخم المولات والمراكز التجارية التي ستعيد رسم ملامح الإمارة الخاصة بالتسوق والترفيه والاستجمام.

ومن المتوقع أيضاً أن يشهد العرض من مساحات التجزئة نمواً بنسبة 53% بنحو 62 مليون قدم مربعة بنهاية 2021؛ حيث يجري في الوقت الراهن بناء وتطوير العديد من مشاريع التجزئة الضخمة بنسب متفاوتة فيما بينها، من حيث أعمال البناء في السوق المحلي بدبي ومنها، «جزر ديرة مول» و«دبي هيلز مول»، و«سيتي لاند مول» و«أفنيو مول» و«واحة السيليكون مول» و«ميدان ون مول»، و«ذا سيركل مول»، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تشهد بعض المشاريع تأخيراً عن موعد الإنجاز.

تصل قيمة أكبر وأبرز 10 مشاريع تجزئة قيد الإنشاء في دبي في الوقت الراهن نحو 32.2 مليار درهم. ومن المرجح إنجاز مزيد من المشاريع المخصصة للتجزئة قبل نهاية العام الجاري بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 7 ملايين قدم مربعة، وتتضمن «نخيل مول» في «نخلة جميرا» و«السوق الليلي» ضمن «جزر ديرة». كما أنجزت «مجموعة ماجد الفطيم» توسعة «ديرة مول» بقيمة 377 مليون درهم، وتم افتتاح «سفير مول» في «مجمع دبي الصناعي» ب215 ألف قدم مربعة.

وشهد سوق التجزئة تراجعاً بنسبة الإشغال إلى 16% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب12% خلال نفس الفترة من 2018، كما انخفضت معدلات أسعار التأجير على أساس سنوي بواقع 22%، مقارنة ب15% خلال نفس الفترة.

وفيما يلي أبرز هذه المشاريع:

ميدان ون مول 7.3 مليار درهم

من أهم المولات والمراكز التجارية المرتقب افتتاحها في دبي؛ حيث يعد «ميدان ون مول» نقطة الارتكاز لمشروع «ميدان ون»، الذي تبلغ تكلفته (7.3 مليار درهم) يقع بين شارع الميدان وشارع الخيل ومن المرتقب افتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2020.

ويتميز المول بتطبيقه لأعلى المعايير التكنولوجية الذكية كالتقنيات المستخدمة في تصميم قبته السماوية القابلة للطي. كما سيتيح فرصة ذهبية خاصة بالزوار للتمتع بأفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، بمجموعة واسعة من المنتجات الحصرية والجديدة في المنطقة، من خلال 620 محلاً تجارياً ومحلين من المتاجر الكبرى وهايبر ماركت؛ حيث سيكون «ميدان ون مول» أول مركز تجاري يتم إنشاؤه من خلال شراكة وثيقة تجمع كبرى العلامات التجارية الدولية في قطاع التجزئة.

وسيضم المول ممشى مهيأ لكبرى العلامات التجارية الفاخرة عالمياً، وأكبر نافورة راقصة في العالم تمتد على طول 380 متراً، وصالة للتزلج تتضمن أطول منحدر مغلق بطول كم واحد لممارسة الرياضة الثلجية، والمتصلة بشقق وغرف فندقية من فئة 4 و5 نجوم، إضافة إلى صالة رياضية تمتد على مساحة 258,300 قدم مربعة تضم ملاعب رياضية بأحجام معتمدة عالمياً للعب كرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب والتنس، والملاكمة والجري والجولف، وغيرها كثير من الرياضات. أما الخارجية فتتضمن ملاعب كرة القدم ومرتفعات لركوب الدراجات الهوائية، ومسارات للركض والمشي، إلى جانب أكثر من 120 مطعماً ومقهى، و21 صالة سينما، ومواقف خاصة بالسيارات تسع أكثر من 12000 موقف.

ديرة مول 6.1 مليار درهم

بدأت شركة «نخيل للتطوير العقاري» الأعمال الإنشائية الخاصة ببناء «ديرة مول» الواقع في «جزر ديرة» بإمارة دبي، على أن تنتهي أعماله عام 2021، باستثمارات (6.1 مليار درهم) ويضم المول أكثر من 1000 محل تجاري، ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 مليون قدم مربعة، وموقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لأكثر من 8400 سيارة. ويعد أكبر مول في الشرق الأوسط ويتميز بسقف زجاجي قابل للطي، موفراً فرصة تسوق فريدة من نوعها لزائريه.

ند الشبا مول 825 مليون درهم

يعد «ند الشبا مول»، جزءاً من خطة «نخيل» للتوسع في قطاع التجزئة وتضم محفظة الشركة الحالية والمستقبلية في قطاع التجزئة أكثر من 17 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، وتبلغ تكلفته 825 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه بحلول عام 2020.

ويقع المول في الحي النابض بالحياة في منطقة ند الشبا، مقابل شارع الشيخ محمد بن زايد، ويضم 200 محل تجاري، ومطاعم ومنافذ ترفيهية ودار سينما وعيادة طبية، ومركزاً للياقة البدنية.

سيتي لاند مول 1.1 مليار درهم

يعد «سيتي لاند مول»، أحد أهم المولات والمراكز التجارية المرتقب افتتاحها في دبي، باستثمارات (1.1 مليار درهم)؛ حيث يعتبر أول مركز تجاري للتسوق في العالم مستوحى من الطبيعة، يقع بمحاذاة «القرية العالمية» بالقرب من عالم المغامرات «إي إم جي»، ويتميز باحتضانه عدداً كبيراً من العلامات التجارية والهايبر ماركت ومراكز الخدمات والمنتجات ومطاعم ومقاهي ومحال تجزئة، ودار سينما، ومواقف خاصة بالسيارات تسع أكثر من 6000 سيارة، ومن المتوقع أن يستقطب 16 مليون زائر سنوياً.

سيليكون مول مليار درهم

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أعلن عن مركز تسوق «سيليكون مول»، الذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2.3 مليون قدم مربعة من قبل «مجموعة اللولو العالمية»؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في المنطقة، في «واحة دبي للسيليكون»؛ المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع الجديد حوالي مليار درهم.

دبي هيلز مول 2.8 مليار درهم

يعد «دبي هيلز مول»، أحد معالم «دبي هيلز استيت» المتميزة، باستثمارات (2.8 مليار درهم)؛ حيث يعتبر الوجهة التي تكمل المجمع السكني والتجاري، إضافة إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم. ويمتد على مساحة مليوني قدم مربعة ويضم مساحة قابلة للتأجير تمتد عبر طابقين؛ حيث يحتضن 650 محلاً تجارياً ومطعماً بما في ذلك خيارات الترفيه العائلي وصالات متعددة لعرض الأفلام، ومحل هايبر ماركت. ويمكن الوصول بسهولة إليه عبر «وسط مدينة دبي»، و«تلال الإمارات» و«دبي مارينا»، و«المرابع العربية»، والمجمعات السكنية القريبة عبر شارع الخيل وشارع أم سقيم.

الخيل أفينيو 1.5 مليار درهم

يقع مركز «الخيل أفينيو» من «نخيل» على شارع الخيل في دبي بالقرب من «قرية جميرا تراينجل» باستثمارات (1.5 مليار درهم)، وقد تم الاستعداد للمشروع بالانتهاء من الطرق المقامة على شارع الخيل، والانتهاء من أعمال الحفر في الموقع في يونيو الماضي.

ويضم «الخيل أفينيو»، فندقاً من 18 طابقاً يشمل مطعماً مفتوحاً على مدار الساعة، ومقهى وصالة رياضية ومسبحاً، فضلاً عن مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق الذي يتسع ل 4 آلاف سيارة. وتبلغ المساحة التي أقيم عليها «الخيل أفينيو» أكثر من مليوني قدم مربعة، تضم مجمع «الخيل أفينيو» التجاري الذي يحتوي على 350 محلاً تجارياً، إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية، كما يشتمل على «ريل ‬سينما» ‬التي تضم ‬14 ‬شاشة ‬سينما.

ذا سيركل مول 354 مليون درهم

ومن المقرر أن يصبح «سيركل مول»، أول وجهة تسوق وترفيه في قلب «قرية الجميرا سيركل»، باستثمارات (354 مليون درهم)؛ حيث سيوفر أكثر من مليون قدم مربعة، بمساحة 400 ألف قدم مربعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه، و200 متجر، وسوبر ماركت، وسينما متعددة الشاشات، ومنافذ لتناول الطعام، وقاعة طعام. ويقع بين طريق الشيخ محمد بن زايد وطريق الخيل وشارع حصة. وسيخدم سكان «قرية الجميرا سيركل» والأحياء المحيطة بها.

توسعة أوتليت مول 1.25 مليار درهم

تقع التوسعة الجديدة لمشروع «أوتليت مول» على مساحة 3 ملايين قدم مربعة لتضاف إلى المساحة الحالية التي تقدر ب 1.1 مليون قدم مربعة من المباني، باستثمارات (1.25 مليار درهم)؛ ليصبح واحداً من أكبر المولات أوتليت في العالم. كما تتضمن التوسعة مجموعة من الخدمات منها هايبر ماركت ودور سينما، كما تتضمن أيضاً عدداً من الطوابق التي ستحتضن مجموعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم.



«دبي سكوير» 10 مليارات درهم



أعلنت شركتا «إعمار العقارية» و«دبي القابضة»، عن إطلاق «دبي سكوير»، وهي وجهة جديدة للبيع بالتجزئة بقيمة 2.7 مليار دولار (10 مليارات درهم)، وستقام في قلب «ميناء خور دبي»، وهو مشروع عقاري جديد سيضم أيضاً المبنى الجديد الأطول في دبي (برج خور دبي).

وسيغطي «دبي سكوير» مساحة 2.6 مليون متر مربع، وسيقدم مفهوم «تجارة التجزئة عبر قنوات التسويق الشاملة» إلى قطاع تجارة التجزئة في دبي. ويشير المفهوم إلى تكامل التقنيات الاستهلاكية في تجربة البيع بالتجزئة. فمن بين مجموعة كبيرة من الخدمات المعروضة، سيتمكن المتسوقون من استخدام هواتفهم المحمولة لإجراء عمليات الشراء وتتبع الطلبات والتنقل في أرجاء المركز التجاري، والتفاعل الفعلي مع تجار التجزئة وأصحاب المتاجر.