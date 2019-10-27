«تعاونية الشارقة» تفتتح فرعها الـ33 في مويلح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قال ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية: إن الجمعية بصدد إنشاء 4 فروع جديدة في الشارقة خلال العام 2020 لتصل إلى 37 فرعاً موزعة في أنحاء الإمارة.

وأضاف في تصريحات للخليج على هامش افتتاح فرع الجمعية ال 33 في منطقة مويلح بالشارقة بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين درهم: إن هذا الفرع يأتي استكمالاً لإنجازاتها المستمرة في إمارة الشارقة.

افتتح سلطان بن هدة السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، الفرع الجديد للجمعية، حيث توجه الجنيد، بالشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه الدائم، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على متابعته الدائمة، كما تقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، وجميع العاملين، على افتتاح الفرع الثالث والثلاثين لجمعية الشارقة التعاونية.

وأكد أن جمعية الشارقة التعاونية تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع بإمارة الشارقة، حيث تنطلق بخطط استراتيجية مستقبلية نحو بناء منظومة اقتصادية كبرى في قطاع التجزئة، لتكون لها الريادة في السوق المحلي كأكبر الجمعيات التعاونية وأقدمها في الدولة في تقديم الخدمة التعاونية على مدار 42 عاماً.

وقال ماجد الجنيد إن إنشاء فرع مويلح يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية، بإنشاء فرع يخدم أهالي منطقة مويلح والمناطق التي تجاورها، ويعد استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجمعية والمتمثلة بالانتشار في ربوع إمارة الشارقة كافة، وتقديم الخدمة التعاونية لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

يقع الفرع بقلب منطقة مويلح التجارية على مساحة 2900 متر مربع، ويضم 30000 صنف‌ من المواد الغذائية وغير الغذائية، موزعة على الأقسام المختلفة، كما يتوفر بالفرع جميع الأقسام الطازجة مثل الخضار والفواكه والملحمة والمسمكة ومشوى اللحوم ومشوى الأسماك.

وهنأ الجنيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على حصول فرع مويلح على جائزة أفضل تصميم سوبر ماركت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أنه تم افتتاح فرع مويلح في شهر مايو من عام 2019، ويشهد يومياً نمواً كبيراً في أعداد المتسوقين، ويبلغ عدد عمليات الشراء اليومية 1200 عملية، ومن المتوقع ارتفاع نسبة المتسوقين إلى 25% في الربع الأول لعام 2020.