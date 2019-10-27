9.8 مليون درهم أرباح «تعاونية عجمان» في 9 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:يمامة بدوان

كشف الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، ورئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، عن تحقيق صافي أرباح 9.8 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو رقم اعلى مما تحقق خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وأوضح أن النهج السليم الذي تتبعه الجمعية في المجال التسويقي والمجتمعي في آن واحد، من أجل توفير المنتجات للمتسوقين بأسعار تنافسية وخدمات ذات جودة عالية، ساهم بشكل لافت في الارتفاع الكبير لصافي الأرباح، مضيفاً أن أسواق جمعية عجمان التعاونية تسير في خطى ثابتة، لمواكبة النهضة الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها إمارة عجمان، للمشاركة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس مناخ اقتصادي يعمل على استقطاب الاستثمارات المتنوعة لتحقيق التنافسية العالمية.



عجلة التنمية

Advertisements



وأكد خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن الجمعية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة، وهو ما يظهر جلياً من خلال أدائها المالي والإداري والاجتماعي القوي، خاصة في الربع الثالث من العام الجاري بعدما حققت نمواً في أرباحها فاق التوقعات بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تعصف بسوق تجارة التجزئة، لافتاً إلى أن الأرباح المتوقعة مع نهاية العام الجاري ستصل إلى الهدف المنشود بحسب خطة مجلس الإدارة، حيث من المتوقع أن تصل إلى مبلغ 15 مليون درهم، بينما ستصل المبيعات إلى 200 مليون درهم.

وأشار إلى أن نجاح العمل الجماعي على كافة المستويات الإدارية، والذي نتج عنه تحقيق هذه الوفرة من الأرباح، عزز دور فريق العمل في النهوض بالجمعية، وتكللت الجهود المبذولة في إدارة الجمعية بالنجاح وصولا الى هذه الأرباح، وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، في تأسيس جمعية أسواق عجمان التعاونية، كي تقوم بدورها الفعال في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين في الدولة، ولتفعيل الجمعيات التعاونية لما لها من دور كبير تقوم به على مستوى الدولة منذ سنوات في خدمة المجتمع، ومواجهة غلاء الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل جميع الفئات في الدولة.



استراتيجية مدروسة



بدوره، أكد سامي محمد شعبان، المدير العام لجمعية أسواق عجمان التعاونية، أنه وفي ظل تكاتف الجهود كافة من أجل تحقيق استراتيجية مدروسة وضعها مجلس الإدارة، ستصل الأرباح مع نهاية العام الجاري إلى الهدف المنشود وهو 15 مليون درهم، على أن تتم زيادتها في العام المقبل، حرصاً على تحقيق أعلى نسبة للسعادة بين صفوف المساهمين والمتسوقين على حد سواء.وأضاف أن الزيادة في الأرباح تحققت بالتوازي مع استراتيجية مجلس الإدارة بعيدة المدى، من أجل خفض أسعار منتجات الجمعية، بما يتناسب مع دخل شتى الشرائح المجتمعية، حيث بلغت قيمة التخفيضات على أسعار المواد الغذائية الأساسية نحو 5 ملايين درهم خصمت من أرباح الجمعية حتى الربع الثالث من العام الجاري.