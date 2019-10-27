«حياة» تفتتح رابع فنادق «بليس» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة حياة للفنادق، عن الافتتاح الرسمي لفندق حياة بليس دبي جميرا، رابع فندق لعلامة (حياة بليس) في دبي، حيث ينضم إلى محفظة فنادق العلامة في دبي، وهي فنادق حياة بليس دبي الرقة، وحياة بليس دبي ساحة بني ياس، وحياة بليس دبي حي الوصل، وتسعى هذه الفنادق مجتمعة لتلبية احتياجات المسافرين في الإمارات من خلال تقديم خدمة فندقية هادفة وتجربة إقامة شاملة.

يضم الفندق 204 غرف وجناح، من بينها 12 جناحاً مع مساحة عمل كبيرة.

وقال كورت ستراوب، نائب رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا: «يصب افتتاح فندق حياة بليس دبي جميرا ضمن جهود حكومة الإمارات لتنويع قطاع السياحة، اذ نسعى إلى تقديم تجربة سياحية وفندقية عالمية المستوى لكل مسافر وفق مختلف الميزانيات، وقد اكتسبت فنادق حياة بليس في دبي سمعة طيبة لما تقدمه من تجارب مريحة وسلسة لمجموعة متنوعة من المسافرين، ونحن متفائلون بافتتاح فندق (حياة بليس) في منطقة جميرا الذي سيضيف خيار إقامة جديداً ومميزاً لرجال الأعمال والسياح الوافدين إلى دبي».

وصرح فتحي خوجلي، مدير عام فنادق (حياة بليس) في دبي: «نحن نتطلع للترحيب بالضيوف في الفندق الجديد، ونعتقد أن موقعه في منطقة جميرا النابضة بالحياة سيكون مثالياً للمسافرين الذين يقصدون العمل أو الترفيه على حد سواء، والذين يبحثون عن إقامة مريحة تبقى في الذاكرة».