تفاهم بين «أراضي دبي» وجمعية المهندسين البريطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين الإنشائيين في المملكة المتحدة. وبموجب الاتفاقية، سيتم التنسيق حسب اللازم بين الطرفين في مجال المعايير المهنية التي تصب في المصلحة العامة لدبي. وتم التوقيع أثناء المؤتمر السنوي لجمعية المهندسين الإنشائيين الذي عقد لأول مرة في الوطن العربي، حيث استضافته مدينة دبي على مدى يومين في 29 و30 سبتمبر الماضي، في فندق «راديسون بلو»، وشهد مشاركة نخبة من أفضل المهندسين الإنشائيين في العالم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نواصل بذل الجهود الجادة التي تقودنا للعثور على أفضل الشركاء حول العالم، بما يضمن لنا الاستمرار في إبراز مكانتنا، بعد أن تحولت دبي إلى مركز للتميز في جميع القطاعات».