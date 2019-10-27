7.9 % نمو رخص الأعمال الجديدة في عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان جلستها العاشرة للعام 2019 برئاسة م. عبدالله المويجعي رئيس اللجنة، لبحث سبل سير العمل وآخر المستجدات بأعمال اللجنة.

تناولت الجلسة تقرير حركة الرخص للنصف الأول من العام 2019 والصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حيث كشف التقرير عن وجود تصاعد مستمر في معدلات النمو السنوية للرخص الجديدة لتصل خلال النصف الأول من العام 2019 إلى نسبة 7.9% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، منها 61% رخصة مهنية و37% تجارية و2% صناعية، وارتفع عدد الرخص المجددة للنصف الأول من 2019 بمعدل نمو سنوي وصل إلى 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها للعام 2018.

كما اطلعت اللجنة على التطور الشهري لعدد الرخص الصادرة خلال 15 دقيقة «باشر أعمال» وأشار التقرير إلى حرص الدائرة على مواصلة تقليل المدة الزمنية لإصدار الرخصة.

واستعرض التقرير دور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم النمو وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الرقابة والحماية التجارية، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع المحفزة لمجتمع الأعمال.

وأوصت الدراسة بوضع وتطبيق سياسة شاملة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إجراء دراسة مفصلة حول توفير البنية الأساسية للأنشطة عالية التقنية ذات القيمة المضافة العالية من خلال إنشاء منطقة تكنولوجية متخصصة.

وأكد الحضور ضرورة تفعيل فرق العمل الميدانية للتواصل مع أصحاب الشركات والمصانع وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة، والاطلاع على مقترحات ووجهات نظر التجار وأصحاب المؤسسات العاملة في عجمان.

وأوصت الجلسة بضرورة عمل الدراسات واستطلاعات الرأي الميدانية ورفع مخرجاتها إلى صناع القرار، مع ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الاقتصادية في عجمان لإبراز المقومات الاقتصادية للإمارة.