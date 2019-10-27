«رُوّاد» تخـتتـم ورشـة إدارةمشاريع لأسر نزلاء المؤسسة العقابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد)، وبالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل تدريبية حول إدارة المشاريع، قدمها الدكتور محمود الوكيل الخبير في مجال إدارة المشاريع.

استهدفت الورشة التي عقدت على مدى يومين في فندق شيراتون الشارقة وبمشاركة 27 من أسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأوضح حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» أن الورشة تندرج ضمن برامجها التدريبية الموجهة إلى أفراد المجتمع، وهي تمثل مبادرة نوعية تمت دراستها وإطلاقها بهدف تجاوز تحديات إعادة تأهيل الأسر في ظل ظروف تواجد الأزواج كنزلاء لدى المؤسسات العقابية، على غرار ما تقوم به هذه المؤسسات من تأهيل وتمكين للزوج وإعادته للمجتمع كشخصية فاعلة ومنتجة، تعمل مع الأسرة على تحقيق الإنجاز والنجاح.

وقال العقيد عبدالله ابراهيم، نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية: «إن برنامج (سند) يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على نشر ثقافة رعاية، واحتواء أسر نزلاء المؤسسة، من خلال تضافر جهود المجتمع كافة بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزلاء وأسرهم».

تناولت محاور الورشة طرق توليد وتحويل الأفكار إلى مشاريع، واستراتيجيات تحويل الأفكار إلى فرص قابلة للتطبيق والتطوير، والتعريف بخيار الامتياز التجاري، وبيان تصنيف المشاريع بأنواعها وأهداف إقامتها.