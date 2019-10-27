زيادة قدرة الرافعات لتحسين الإنتاجية والكفاءة في «جبل علي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت موانئ دبي العالمية؛ إقليم الإمارات، أنها قامت بتطوير وتنفيذ مشاريع مختلفة لتحسين الإنتاجية وتطبيق أعلى مستويات الكفاءة في العمليات، ويشمل ذلك زيادة قدرة مناولة الحاويات في ميناء جبل علي إلى 22.4 مليون حاوية نمطية (بطول 20 قدماً)، وزيادة ارتفاع عدد من رافعات الرصيف بمقدار 10 أمتار، وأتمتة 60 من الرافعات المتحركة على سكك حديدية (RMG) في محطة الحاويات رقم 2، وترقيتها للعمل بنظام آلي، وتوسيع مركز إصلاح الحاويات المبردة في الميناء، وتعزيز مركزية إدارة المعدات.

وحصلت موانئ دبي العالمية على لقب أفضل مشغل للمحطات البحرية لعام 2019 في حفل توزيع جوائز ماريتايم ستاندرد الأهم على مستوى القطاع، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة موانئ دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وتسلم الجائزة يوست كرونينج نائب الرئيس الأول، مدير العمليات بقطاع الموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية؛ إقليم الإمارات، بحضور لفيف من رواد صناعة الشحن والموانئ ومشغلي محطات الحاويات، وعدد من المسؤولين التنفيذيين العاملين في القطاع.

وفي الحفل أشارت لجنة تحكيم الجائزة إلى أن موانئ دبي العالمية تبنت تحسينات في الكفاءة والإنتاجية من خلال الابتكارات التكنولوجية التي شملت نظام حجز المركبات (VBS)، وهو نظام المواعيد الذكي للشاحنات، وتحسين توافق الفترات الزمنية من 20% إلى 80%، وانخفاض وقت دخول وخروج الشاحنة من 40 إلى 20 دقيقة، وزيادة إنتاجية الرافعات ذات الإطارات المطاطية (RTG)، ورافعات الحاويات الفارغة (ECH).

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية؛ إقليم الإمارات: «هذه الجائزة شهادة لتفوقنا وارتقاء مستوى خدماتنا اللوجستية لدعم عملائنا والاستعداد لتلبية متطلبات الأسواق الناشئة، حيث ينصب تركيزنا على تحقيق قيمة مضافة في مجال نقل البضائع بشكل أسرع وأفضل لأولئك الذين يضعون ثقتهم في قدراتنا كعامل مركزي على تمكين التجارة، من خلال زيادة الكفاءة وسرعة المناولة في محطاتنا، كما أنشأنا واحدة من أكثر سلاسل التوريد كفاءة وفاعلية في المنطقة معتمدين على الربط متعدد الوسائط، ونسعى في موانئ دبي العالمية؛ إقليم الإمارات، إلى إيجاد أكثر الحلول إنتاجية وكفاءة وأماناً، ليس فقط من أجل التجارة، ولكن أيضاً من أجل البيئة وقطاع الأعمال المحيط بعملياتنا».

وخلال الحفل قدم عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية؛ إقليم الإمارات، جائزة مالك/مشغل السفينة للعام، والتي ترعاها موانئ دبي العالمية؛ إقليم الإمارات، لعبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة «البحري».