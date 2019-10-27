شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «رينو».. انقلابان في عام واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كريس بريانت *

لا شك في أن ضرر التغيرات المتسارعة في تشكيلة مجلس إدارة نيسان أكثر من نفعها، لكن الأذى الذي تسبب به التغيير في هذا التوقيت كان شديداً.

خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بدت شركة «رينو» الفرنسية أقرب إلى مسرح للعروض الترويجية أكثر من كونها شركة سيارات. وأنعش قرار تخلصها من رئيسها التنفيذي تيري بولور، الآمال بأن تضع حداً لخيبات الأمل المتكررة.

تولى بولور الذي اعتبر قرار إقالته «انقلاباً» المهمة في يناير/‏كانون الثاني بعد توقيف كارلوس غصن بسبب مزاعم غير صحيحة حول راتبه واستقالته. منذ ذلك الحين، كان تحالف رينو مع شركة نيسان اليابانية للسيارات في حالة من الاضطراب، وانحسرت التدفقات النقدية للشركة وتراجع سعر سهمها.

كان فريق إدارة رينو قد أجرى محاولات متعددة لوضعها على مسار آمن، منها محاولة الاندماج مع شركة «كرايسلر» التي عارضتها الحكومة الفرنسية.

أحدثت هذه التحركات التي يتحمل بولور، ورئيس مجلس إدارتها جان دومينيك سينارد، المسؤولية الكاملة عنها، إحساساً عميقاً بعدم الاستقرار في الشركة. كانت النتيجة أن دفع بولور الثمن وتسلم كلوتيلد ديلبوس، المدير المالي، المهمة كرئيس تنفيذي مؤقت، بينما تبحث الشركة عن بديل دائم.

لا بد أن تضع رينو ملف سمعتها على رأس أولوياتها، كما هو الحال في نيسان التي عينت رئيساً تنفيذياً جديداً هذا الأسبوع. كما تحتاج رينو إلى التركيز على المسائل التشغيلية، وليس الدعاية وتصدر عناوين الصحف. لا شك في أن ضرر التغيرات المتسارعة في تشكيلة مجلس إدارتها أكثر من نفعها، لكن الأذى الذي تسبب به التغيير في هذا التوقيت كان شديداً. فأسواق السيارات تتراجع والتوافق مع قوانين مكافحة التلوث والتحول إلى السيارات الكهربائية يتطلب إنفاقاً باهظاً.

ولسوء الحظ، لا تنطلق رينو من مركز قوة. وعلى الرغم من أدائها الجيد في عالم السيارات الكهربائية، بفضل شراكتها مع شركة «زيوو» وحضورها القوي في الأسواق الناشئة مثل البرازيل وروسيا، والأداء الجيد لسيارات «داسيا» الاقتصادية، فإن الشركة لم تعد قادرة على القبول بمعدلات أرباح منخفضة أو حصتها من أرباح شركة نيسان؛ لأن الأخيرة تصارع من أجل إنعاش مبيعاتها.

ولا تبدو الأوضاع المالية في الشركة قوية بما يكفي، حيث بلغ صافي النقد في يونيو/‏حزيران الماضي 1.5 مليار يورو، وبلغت نسب عائدات التشغيل 4% فقط، بينما حققت منافستها «بيجو» ضعف ذلك. وتبقى عائدات رينو عرضة للتراجع بحدود الربع هذا العام. وتسعى رينو إلى تحقيق 70 مليار يورو من العائدات السنوية بحلول عام 2022؛ أي أعلى من عائدات العام الماضي بنحو 20%، لكن تراجع الطلب العالمي على السيارات يجعل بلوغ هذا الهدف أصعب. وتفيد بيانات بلومبيرج بأن مبيعات رينو لن تتجاوز 59 مليار يورو عام 2021. وقد تساعد القيادات الجديدة في رينو، ونيسان، على تضافر جهود الشريكين للعمل بشكل أكثر انسجاماً. وربما تنطلق جهود إعادة الاندماج من جديد، وهو ما لا ترحب به نيسان، لكن ما شهدناه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لا يبشر بكثير من الخير.

وعلى الرغم من أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 4% بعد تغيير الرئيس التنفيذي تيري بولور، فإن مساهمي رينو ما زالوا متشائمين. ولو طرحت قيمة حصة رينو في نيسان البالغة 43%، وحصتها في ديملر، والنقد الذي لديها ستجد أن قيمة عملياتها الأساسية لا تتجاوز 2.5 مليار يورو.

ويدعي بولور بأنه تلقى معاملة سيئة، لكن خلفه يرث وضعاً مزرياً وشركة غارقة في المشاكل. لقد جاء قرار فصله رحمة لمجلس إدارة الشركة وللمساهمين.

* بلومبيرج