«تطوير البنية التحتية» تنال جائزتين في الحكومة الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

منحت «ستيفي العالمية» ومقرها النمسا، وزارة تطوير البنية التحتية جائزتين عالميتين رفيعتي المستوى، في الحكومة الرقمية ضمن الدورة ال 16 للجائزة، الفئة الذهبية، كأفضل برمجة وتطوير للموقع الذكي للوزارة، والفئة الفضية لفريق ممكنات الحكومة الرقمية.

وترأست المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة، وفد الوزارة المشارك في حفل توزيع الجوائز، حيث أكدت أن الجائزتين تمثلان إنجازاً نوعياً يضاف إلى قائمة إنجازات الوزارة، في إطار سعيها لتحقيق التميز والإبداع في تقديم خدماتها الإلكترونية، وفق المعايير والمواصفات العالمية؛ الأمر الذي يحقق استراتيجية الوزارة المنبثقة من توجه دولة الإمارات، بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول عام 2021.